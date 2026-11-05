У 66-летнего Дмитрия Диброва выявили серьезное заболевание: "Может перейти в рак печени"

Дмитрий Дибров больше года назад пережил развод с молодой женой. Поначалу телеведущий был разбит, журналисты несколько раз ловили его в непотребном виде. Однако очень быстро шоумен взял себя в руки.

Дибров начал отношения с Екатериной Гусевой, которая тщательно заботится о здоровье телеведущего. Возлюбленная даже заставила Дмитрия пройти обследование. И как оказалось, не зря, у шоумена выявили серьезные проблемы с печенью.

"Доктор заявил, что у меня еще не цирроз, но он уже начинается!" — воскликнул 66-летний ведущий в шоу "Перезарядка".

Анализы Диброва изучила и прокомментировала доктор медицинский наук, врач-терапевт Светлана Каневская. По ее словам, у телеведущего избыточное накопление жира в печени. За этим нужно тщательно следить, иначе может случиться беда.

"Если сейчас не полечить это, оно может перейти в цирроз и рак печени. Очень здорово, что доктор привел вас ко мне. Очень многие органы не болят до тех пор, пока не случится трагедия. Выявить болезни можно только лабораторно. Вы правильно сделали, что сдали анализ крови", — отметила врач в беседе с шоуменом.

Также, по словам специалиста, в организме Диброва плохого холестерина больше, чем хорошего. "Сделали УЗИ сосудов, где четко видно, что есть атеросклеротические бляшки, их надо стабилизировать. Бляшка может лопнуть, это приведет к инфаркту или инсульту", — прояснила Каневская.