Вспышка паразитарной инфекции зафиксирована в Саратовской области

В Пугачевском районе Саратовской области зарегистрировали 19 случаев инфицирования описторхозом — это паразитарное заболевание, которое передается через рыбу. Об этом рассказали в четверг, 5 ноября, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, пострадавшие употребляли в пищу вяленую рыбу, приобретенную в одной сети магазинов. Специалисты проверили остатки этой продукции, лабораторные исследования выявили в ней возбудителей описторхоза. Вся рыба была снята с продажи.

Роспотребнадзор напоминает: заражение человека описторхозом происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых (язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, гольян, жерех, подуст) в случае недостаточной тепловой обработки или выдержки в солевом растворе.

Чтобы избежать инфицирования, рыбу необходимо тщательно готовить при высокой температуре, долго промораживать или просаливать, обязательно засаливать рыбу при холодном копчении или выдерживать температуру 80°C не менее двух часов при горячем копчении. Доски и приборы, используемые для обработки сырой рыбы, нельзя применять в иных целях, а также необходимо тщательно и регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Ранее Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке в России геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), известной как мышиная лихорадка. Ведомство подтверждало, что эта инфекция имеет природные очаги, в том числе в России и соседних странах, однако сейчас никаких вспышек этого заболевания у нас нет.

Между тем Роспотребнадзор прокомментировал обнаружение в России дупляного комара (Anopheles plumbeus) — потенциального переносчика тропической малярии. Ведомство отмечало, что эпидемиологическое значение появления этого насекомого оценивается как невысокое. Чтобы дополнительно минимизировать риски, в России проводят специальную обработку водоемов от личинок комаров и взрослых особей.