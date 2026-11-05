Единая программа воспитания появится в детсадах России

В России утверждена единая программа воспитания в детских дошкольных учреждениях. Об этом рассказал в четверг, 5 ноября, российский министр просвещения Сергей Кравцов.

Как уточнил политик, которого цитирует РИА Новости, указанная программа учитывает все элементы подготовки детей к школе, включая освоение азов чтения и чистописания, в соответствии с возрастом. При этом воспитание и обучение дошколят рассматриваются как единый образовательный процесс.

Кравцов также сообщил, что Министерство просвещения планирует оснастить детские сады отечественными игрушками, в том числе разработками победителей конкурса "Родная игрушка".

Продолжается реализация в детсадах проектов "Орлята-дошколята" и "Добрые игры". Эти форматы знакомят детей с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учат дружбе и взаимопомощи. Кроме того, эти проекты облегчают дальнейшую адаптацию ребят к школе и социализацию.

Ранее заместитель министра просвещения России Ольга Колударова поясняла, что такие детсадовские аналоги школьного проекта "Разговор о главном" с помощью специального методического инструментария будут доносить до детей важные мысли о духовно-нравственных ценностях.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ключевым вопросом является воспитание подрастающего поколения на основе непреходящих духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности. Это безусловный приоритет российских властей.