ПВО сбила 142 дрона ВСУ в ночь на 6 ноября над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи сбили 142 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дроны ВСУ сбиты над территориями Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской и Курской областей. Беспилотники перехвачены также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.

За минувшие сутки над Курской областью сбили более 50 украинских дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, шесть раз беспилотники атаковали область с помощью взрывных устройств, пять раз враг применил артиллерию. Ранены двое мирных жителей, погибших нет.