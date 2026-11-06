Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Гвардии рядовой Виктор Шкуро после захвата вражеского опорника, несмотря на ранение, отказался от эвакуации и на протяжении восьми суток, держал оборону. Передавал координаты противника соседним подгруппам, корректировал удары и удержал позицию до подхода подкрепления.

Гвардии младший сержант Евгений Конюшко, действуя в составе расчёта БПЛА "Молния-2", заметил приближение FPV-дронов неприятеля и уничтожил их прицельным огнём. Продолжив воздушную разведку, Евгений с сослуживцами выявили миномётную позицию ВСУ, по которой незамедлительно отработали наши артиллеристы.