Пицца раздора: предложение Кремля изменить школьное меню вызвало бурные споры

Пицца не входит в число полезных блюд, поэтому ее следовало бы убрать из меню школьных столовых. Такое мнение высказала в четверг, 5 ноября, советник президента России Елена Ямпольская.

По мнению представителя Кремля, пицца — это "точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях, потому что она неполезна для ребенка". Ямпольская подчеркнула, что следует отличать ситуации, когда дети едят подобную еду с разрешения родителей, от предложения этого блюда в школьном буфете.

Советник президента подчеркнула, что прямыми запретами трудно что-то изменить, однако государственные образовательные учреждения должны разделять политику страны в любой сфере, в том числе когда речь идет "о возвращении своего" (цитаты по РИА Новости).

Мнение Ямпольской поддержал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его возмутило то, что в школьных столовых и буфетах "пицца, по-моему, если не половину, то очень весомую часть занимает", в итоге "дети подсажены на эту пресловутую пиццу". Однако Онищенко призвал противостоять этой тенденции "не методом табельной атаки", а через воспитание культуры питания.

Более лояльный подход продемонстрировал депутат Государственной думы Виталий Милонов. По его мнению, "наличие пиццы в школах — это дело родителей и самих детей". Плохо, если приходится утолять голод невкусной пиццей, приготовленной из некачественных ингредиентов, но нет "никакой беды, если дети будут есть вкусную пиццу на переменах".

Высказала свое мнение и глава лиги "Безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она заявила в социальных сетях, что "лучше бы вместо отмены пиццы наши чиновники озаботились вопросом качества питания в учебных заведениях".

Ранее заместитель руководителя Министерства просвещения России Ирина Шварцман рассказала, что питание детей в школах находится на особом контроле. Продукты в столовой или в буфете должны соответствовать требованиям, законодательно установленным к детскому питанию. Однако в рамках закона школы самостоятельны в формировании ассортимента, отметила замминистра.