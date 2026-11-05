"Черный четверг" во Франции - задержаны по меньшей мере 135 радикалов

Парижские студенты вытащили на проезжую часть мусорные баки. Заблокировали учебные заведения и парализовали движение транспорта. В руках плакаты все с теми же требованиями: "Облагайте налогами богатых, а не наше будущее". Французские профсоюзы объединили свои усилия, как они говорят сами, мобилизовались, чтобы провести общенациональную забастовку.

Вместе со старшеклассниками и студентами против роста цен вышли работники больниц, авиадиспетчерских служб, почты, а также учителя и железнодорожники.

Неизвестные подожгли школу в Тулузе. Никто не пострадал. От Министерства образования требуют решить проблему не только с преподавателями. Жалуются на аварийное состояние многих школ, перегруженное расписание. В ответ пока услышали немного.

"В правительство уже предложило конкретные решения. Нам говорили о переполненных классах. Мы ограничим их численность 28 учениками", - сообщил Эдуар Жеффре, министр образования Франции.

Но для этого нужны финансы, чтобы нанять дополнительное количество учителей. При этом французское правительство пытается принять бюджет не в пользу социальной сферы и здравоохранения. А госдолг страны приблизился к 120 процентам от объема производства.

Костры горят и на Лионском вокзале в Париже. Желтые жилеты раздают железнодорожникам. Против вышедших на акции протеста в "черный четверг" было мобилизовано 70 тысяч полицейских. Уже по традиции демонстрации переросли в столкновения со стражами порядка и агрессивными участниками протестов. В ответ пошел слезоточивый газ и дубинки.

Досталось и мирным жителям города Нант. Силовики применили газ на площади, где за столиками на уличной террасе отдыхали люди.

При этом Президент Франции Макрон молчит. Зато как будто бы по случайному стечению обстоятельств в "черный четверг" французы узнали о том, как скучал два года назад их глава государства. Сегодня начались продажи книги журналистки Франсуазы Дегоа, которая раскрыла их тайную переписку осенью 2024го на полях саммита ЕС.

"Мне скучно. Все грустно и лишено творческой энергии. Мне ужасно не хватает Марио Драги и Ангелы Меркель", - писал Макрон.

Вероятно, скучно ему и сейчас. Ведь не нужно набирать политические очки, чтобы бороться весной за президентское кресло. Заканчивается второй срок правления. На третий он баллотироваться не сможет.