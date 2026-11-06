Российская армия этой ночью нанесла новые удары по украинским тылам. Взрывы снова гремят в Днепропетровске. Горит нефтебаза в Хмельницком. Во тьму погрузился Киев. Приходят сообщения о поражении электроподстанции в районе города Сумы.

Проблемы с энергетикой почти во всех регионах страны. Практически не подлежит восстановлению Винницкая ТЭС. Это ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на нашей территории.

В зоне ответственности группировки "Запад" экипаж вертолёта Ми-28НМ барражирующим боеприпасом "Дань-Т" ударил по пункту управления вражескими беспилотниками. Цель была уничтожена.

В Сумской области, где продолжается создание полосы безопасности, расчёт БПЛА "северян" выявил и поразил скрытый в лесополосе склад боеприпасов противника.

В районе Белозёрского в ДНР отличились морпехи 61-й бригады. Они обнаружили блиндаж неприятеля и, уничтожив его противотанковой миной, продолжили наступление.

На Днепропетровском направлении расчёт тяжёлой огнемётной системы группировки "Центр" нанёс термобарический удар по пункту управления ВСУ. Как обычно, "Солнцепёк" не оставил боевикам ни единого шанса.