Дмитриев: России и США следует продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам

России и США следует продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на встрече с первой леди США.
В Белый дом также прибыла российский омбудсмен Яна Лантратова. Мелания Трамп попросила Дмитриева передать Владимиру Путину личное послание от нее.
"Нашей общей целью была доставка жизненно важной гуманитарной помощи жителям Алешек и создание безопасного маршрута для эвакуации гражданского населения. Представители гуманитарных организаций, военные и представители России и Украины усердно работали над координацией каждого аспекта операции. В этот район были доставлены продукты питания, чистая вода, медикаменты и около 800 человек покинули свои дома в поисках безопасности", - сказала Мелания Трамп.
"Президент Владимир Путин также высоко ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды, работающей над мирным планом по Украине. Сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами имеет значение не только для двух наших стран, но и для всего мира. Давайте продолжим вместе вносить гуманитарный вклад, строить будущее в мире, партнерстве и процветании", - отметил Дмитриев.