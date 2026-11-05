Дмитриев: России и США следует продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам

России и США следует продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на встрече с первой леди США.

В Белый дом также прибыла российский омбудсмен Яна Лантратова. Мелания Трамп попросила Дмитриева передать Владимиру Путину личное послание от нее.