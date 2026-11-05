Удары возмездия, которые российские бойцы наносят по объектам на территории Украины в ответ на атаки укронацистов, привели к тяжелейшим последствиям. Это признал главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил утративший легитимность президент Украины, каждая электростанция в стране в той или иной степени пострадала от ударов ВС России. Это, по словам Зеленского, главная проблема украинской энергетики в преддверии зимы.

Украинский политолог Олег Соскин подтвердил, что страну ожидает тяжелая зима из-за повреждения энергообъектов, а процесс разрушения государственной энергетической системы приобретает необратимый характер. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы заявил, что это "уже полный крах Киева", поскольку украинская столица фактически находится в состоянии шатдауна (цитаты по РИА Новости).

На этом фоне профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в соцсетях, что удары российских военных нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, связанной с военными нуждами Украины. Это, не сомневается эксперт, повлияет на события на передовой. Миршаймер указал также на то, что зависимость киевского режима от спонсорской помощи критически усугубляется, хотя "Европа сама находится в крайне тяжелом положении и всё меньше способна финансировать киевский режим".