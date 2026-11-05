МИД России оценил "пробуждение" европейских политиков

Москва фиксирует пробуждение интереса европейских политиков к контактам с Россией. Об этом рассказал в четверг, 5 ноября, заместитель российского министра иностранных дел Дмитрий Любинский.

Дипломат отметил, что пока трудно однозначно сказать, что стоит за этим. Можно предположить, что речь идет про "понимание необходимости поддержания с нами конструктивного диалога либо простое желание напомнить о своем существовании".

Россия по-прежнему открыта к диалогу со всеми, кто также проявляет готовность к нему на равноправной и уважительной основе, напомнил Любинский в комментарии РИА Новости.

Между тем глава итальянского правительства Джорджа Мелони публично признала, что Европу раздирают разногласия относительно организации диалога с Москвой. Политик призвала выбрать наконец единого переговорщика, поскольку, "проецируя образ Европы, действующей несогласованно, мы просто играем на руку тем, кто хочет продолжения этой войны".

Британский обозреватель Гидеон Рахман в статье для Financial Times рассказал, что Запад раскололся на три лагеря из-за подхода к переговорам с Россией. Первый лагерь, по словам журналиста, представляют американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Во втором лагере оказались президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, недавно позвонившие в Кремль исключительно от имени собственных стран и без одобрения Евросоюза. В третьем лагере собрались категорические противники переговоров с Россией — это, прежде всего, страны Балтии и Польша, которые пытаются убедить остальных в опасности попыток наладить диалог с Москвой.