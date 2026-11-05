Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в течение четверга, 5 ноября, 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, с 8 до 20 часов вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что утром этого дня неонацисты прицельно атаковали автобус, выполнявший рейс Петровка — Луганск. Погибли пять человек. При атаке украинского дрона на "Газель" на участке дороги Ребриково — Ровеньки погибли двое мужчин.

Российские бойцы отвечают на эти атаки ударами возмездия. Главарь киевского режима Владимир Зеленский признал, что каждая электростанция в стране в той или иной степени пострадала от ударов ВС России. Это, по словам Зеленского, главная проблема украинской энергетики в преддверии зимы. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что это повлияет на события на передовой.