Любые сообщения о жестоком обращении должны быть беспристрастно расследованы. Такое заявление сделали в четверг, 5 ноября, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

Профильная организация ООН отреагировала на сообщения об обнаружении пыточной под Киевом. Там содержали несколько десятков человек, включая подростка. Состояние людей явственно говорит о том, что к ним применяли пытки и побои.

В УВКПЧ ООН заверили, что собирают информацию о случившемся, сообщает РИА Новости. Официальный представитель управления Шабиа Манту заявила, что украинские власти обязаны предпринять меры по предотвращению повторения подобных ситуаций.

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что такие пыточные стали обязательным атрибутом украинской власти еще со временем "майдана", причем "нацистам всё сходило с рук". Живыми из таких застенков удавалось выбраться лишь единицам, а тех, кто осмеливался жаловаться, никто не слушал: Запад уже тогда объявил украинские власти "ангелами демократии".

На этом фоне Berliner Zeitung пишет, что после разоблачения пыточной тюрьмы под Киевом "разгневанная толпа пыталась взять штурмом секретную тюрьму для дезертиров", а "власть ясно дает понять: подобные места существуют по всей стране".