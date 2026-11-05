Путин предупредил о формирующихся за пределами страны новых финансовых угрозах

Владимир Путин 5 ноября вручил награды сотрудникам Росфинмониторинга в честь 25-летия ведомства, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отметил президент, зарубежные спецслужбы применяют современные технологии для прикрытия криминальных расчетов. В связи с этим важно совершенствовать работу Росфинмониторинга.

Также глава государства сказал, что российская финансовая разведка способна работать на уровне мировых стандартов, а в чем-то их превосходить. На сегодняшний день можно констатировать, что Росфинмониторинг выстроил современную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов.

Путин предупредил, что новые финансовые угрозы формируются за пределами России, мошенники пытаются втянуть в свои сети несовершеннолетних, это нужно предотвращать.

Также президент призвал ужесточать контроль за подозрительными финансовыми операциями и энергичнее вести профилактическую и просветительскую деятельность.