Гидрометцентр рассказал, когда в Москве потеплеет

Понижение температуры воздуха в Москве и Московской области будет продолжаться до субботы, 7 ноября. Такой прогноз дает Гидрометцентр России.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, пока столичный регион находится под влиянием тыловой части циклона. Погода будет ветреной, скорость северо-западного ветра составит 7-12 метров в секунду. Небольшие колебания температуры и осадки до умеренных 5-6 ноября связаны с прохождением фронтальной волны.

В воскресенье, 8 ноября, благодаря выравниванию профиля атмосферных волн в тропосфере станет теплее — до двух-четырех градусов. Ветер сменится на западный, начало следующей недели обещает оказаться относительно более теплым. В течение дня 8-10 ноября воздух может прогреваться до шести градусов выше нуля.

Между тем в Москве и Московской области действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности из-за риска гололедно-изморозевых отложений. Согласно прогностической карте предупреждений Гидрометцентра, ночью и в утренние часы ожидается гололедица, поэтому предупреждение введено с 21 часа 5 ноября до 9 часов 6 ноября.

Ранее москвичей и гостей столицы предупреждали, что резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве до конца первой ноябрьской недели. Они способны ухудшить самочувствие метеозависимых людей. У гипотоников и без того пониженное артериальное давление может упасть еще сильнее — это вызовет головную боль и слабость.