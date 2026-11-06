55 дней до Нового года: почему стоит украсить дом уже осенью

Сегодня пятница, 6 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 55 дней.

Осенью люди чувствуют накопившуюся за год усталость. Сезон отпусков закончился, световой день короткий, за окном пасмурно, а на работе возрастает нагрузка.

Ожидание праздника помогает сохранить позитивный настрой, а новогодние украшения поддерживают настроение. Именно поэтому в магазинах уже начали продавать новогодние атрибуты. Шарики и гирлянды напоминают о приближении светлого и хорошего. Кроме того, ранее декорирование дома освобождает время в декабре и экономит бюджет.

Хотя многим такая спешка кажется избыточной: искусственно ускоряемый праздник теряет свою "долгожданность", а "пропуск" осени нарушает привычные биоритмы.