Мужской и женский взгляд на празднование Нового года

Сегодня суббота, 7 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 54 дня.

Мужчины и женщины по-разному видят празднование Нового года. Если брать среднюю температуру по палате, то мужчины предпочитают планирование, желание взять все под контроль. Сильный пол старается избегать неизвестности. Им сложно расслабиться и получать удовольствие от сюрпризов. Также мужчины предпочитают по-минимуму участвовать в предновогодней суете и нарезке оливье.

Для женщины важны традиции и стабильность, которые создают ощущение спокойствия и защиты. Многие в праздник хотят остаться дома, чтобы навести уют. Хозяйкам важны неожиданные сюрпризы и неизведанные эмоции.

При всех разности интересов, мужчинам и женщинам важно найти компромисс. Ведь не важно, что ты прав, если праздник испорчен.