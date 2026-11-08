5 советов, как не растерять праздничное настроение перед Новым годом

Сегодня воскресенье, 8 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 53 дня.

Новогоднее настроение само себя не создаст, все в наших руках. В этом помогут нам настраивающие на предновогодний лад мелочи.

- Не пытайтесь охватить все сразу: составьте список дел, большие задачи разделите на части, делегируйте обязанности и делайте паузы;

- Задействуйте чувства: праздничное настроение можно поддержать с помощью ароматов, яркого света, приятной музыки и рождественских блюд;

- Загляните на новогодние ярмарки;

- Делайте маленькие добрые дела: улыбнитесь незнакомцу, сделайте комплимент, помогите нуждающемуся;

- Подведите личный итог года. Вы поймете, насколько продвинулись вперед по сравнению с январем 2026 года. И обязательно похвалите себя за выполненное!