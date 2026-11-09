Коза такое любит: что положить родным под елку в новогоднюю ночь

Сегодня понедельник, 9 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 52 дня.

В 2027 году мы встречаем Красную Огненную Козу. Чтобы угодить хозяйке года, стоит выбирать подарки, связанные с домом, уютом и творчеством.

Свечи, кашпо для цветов, подушки и плед – это вещи, которые делают дом теплее, а новогоднюю Козу – счастливее.

Подарки с символом года и елочные украшения лучше выбирать без цифр и символа года, чтобы подарок можно было использовать в следующем году. Реверанс в сторону Огненной Козы можно сделать, выбрав красный, терракотовый и золотой цвета.

Можно сделать вещь с символом года своими руками: это могут быть коза из фетра, вышивка, брелок, оригами или маска для колядок. Если любите вязать, то шерстяной свитер или варежки станут лучшим подарком в год Козы.