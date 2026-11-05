Россия продолжает работу по воссоединению детей с их семьями на фоне украинского кризиса. Об этом рассказала в четверг, 5 ноября, уполномоченный при главе государства по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как уточнила российский омбудсмен, в ноябре готовится очередной этап воссоединения: планируется помочь девяти детям вернуться к близким на Украину.

Львова-Белова напомнила, что эта работа последовательно проводится по поручению президента России Владимира Путина во взаимодействии с международными партнерами. За помощь и содействие Россия благодарит первую леди США Меланию Трамп, сообщает "Интерфакс".

Прежний российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее подчеркивала: Россия и Украина — единый народ, почти у каждого из нас есть друзья или родные, которые "остались на другой стороне". Москва пытается поддерживать диалог с Киевом, чтобы объединить семьи, разлученные из-за конфликта.

На истинное отношение нацистского киевского режима к детям указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Украинские боевики отметили Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, очередным кровавым жертвоприношением ребенка — он стал жертвой удара ВСУ по Геническу в Херсонской области.