Маневры в рамках натовских учений Namejs 2026, проходившие в Латвии, привели к неожиданным жертвам. Пострадали коровы на одной из местных ферм.

Латвийская зоозащитная организация Zootēka сообщает, что после военных учений из-за сильного стресса и паники на одной из ферм коровы получили травмы. Перепуганные из-за звуков стрельбы животные начали метаться по вольерам, сбивая и травмируя друг друга. Одно животное находится в критическом состоянии

Зоозащитники призвали власти Латвии разобраться в случившемся, а от командования местных Вооруженных сил призвали дать надлежащую оценку действиях военных, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Норвегии получили 213 жалоб на ущерб, причиненный в ходе учений Североатлантического альянса Nordic Response 2024. Местное население недовольно тем, что действия военных привели к загрязнению окружающей среды и повреждению имущества гражданских лиц. Ущерб оценивается в 15 миллионов норвежских крон (1,3 миллиона долларов).

Природа не остается в долгу перед возмутителями своего спокойствия. В 2025 году четверо военных США, участвовавшие в маневрах НАТО на литовской территории, угодили в болото. После нескольких дней поисков солдат обнаружили мертвыми. Случившееся объявили несчастным случаем, который списали на некачественные карты — на них попросту не оказалось злосчастного болота.