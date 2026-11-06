Глава киевского режима Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года, вновь заговорил о возможности проведения выборов. Он допустил, что они могут состояться в онлайн-формате.

"Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придется найти решения", — сказал он в интервью германской телекомпании ZDF.

Говоря об этом варианте, Зеленский отметил, что у большой части граждан Украины вряд ли получится проголосовать. По его словам, это будет технически невозможно организовать для военных.

Глава киевского режима также заявил, что готов организовать выборы в течение зимы, если Вашингтон смог бы договориться с Москвой о перемирии.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. Из-за него в стране не проводятся выборы.