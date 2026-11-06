Трамп сообщил о подготовке крупного соглашения по безопасности

Президент США Дональд Трамп сообщил о скором урегулировании на Украине и подготовке крупного соглашения по безопасности — оно будет касаться не только Киева, но и Европы в целом.



"Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину... Я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге", — заявил он.



Также американский лидер поделился, что встречался с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в четверг. Однако подробности разговора он раскрывать не стал.