Дальневосточную сардину-иваси массово выбросило на берег в Приморье

В Хасанском районе Приморского края любителям дальневосточной сардины (её ещё называют иваси) теперь не нужны ни удочки, ни сети. Пляжи на сотни метров покрылись плотным слоем рыбы. Бери добычу голыми рукам и бросай в ведро. Об особенностях такой "рыбалки" и о том, как объясняют это необычное природное явления учёные – репортаж "ТВ Центра".

К воде даже не подступиться. Сотни метров прибрежной полосы усыпаны плотным слоем рыбы. Еще живая она бьется на песке так, что даже шумно от треска.

Такие массовые выбросы уже несколько дней наблюдают жители Хасанского района. Популярные летом пляжи, теперь захватила рыба. Море кипит. К берегу в больших количествах подошла дальневосточная сардина, известная как иваси. Она ценится своими вкусовыми качествами. Жирная, мягкая, насыщенна полезными веществами. Поэтому стоит воспользоваться случаем.

Это даже рыбалкой сложно назвать. Никакой наживки и удочки не нужны. Улов собирают сачками, ведрами и просто руками. А вот знатоки ждут, когда за маленькой рыбешкой может прийти добыча и покрупнее.

Массовый выброс рыбы не связан с негативными факторами, а происходит по законам природы. Биологи объясняют: иваси – теплолюбивая рыба. Поэтому, когда поздней осенью в море происходит резкое понижение температуры воды, сардина становится вялой, неподвижной, у нее нет сил сопротивляться течению, и ее просто выносит волнами на берег.

Стаи сардин могут находиться в прибрежных приморских водах до конца ноября. Затем уходят туда, где потеплее. Особенность иваси в том, что ее численность может резко меняться. Каждые 30 – 40 лет сардина то появляется в невероятно больших количествах, то вовсе исчезает. Сейчас ученые отмечают период изобилия. Чем пользуются промысловики и просто любители рыбалки.