ВС России нанесли удар по объектам энергетики и судам на Украине

Российская армия продолжила наносить удары по объектам энергетического комплекса на Украине. Целями стали и морские суда, которые использует украинская армия, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в течение ночи на 6 ноября поражен аккумуляторный парк хранения энергии в Белой Церкви Киевской области. Он обеспечивал электроэнергией объекты украинского ВПК. В порту Одесса поражен сухогруз. Морское судно доставляло на Украину грузы двойного назначения.

В Минобороны добавили, что ВКС России поразили также электроподстанцию в районе Сум. Использовалась авиационная бомба ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.