Европейцам рекомендовали готовиться к автономному выживанию при бедствиях

Жителей Евросоюза призвали готовиться к самостоятельному обеспечению базовых потребностей в первые трое суток после возникновения чрезвычайной ситуации.

Соответствующую рекомендацию выпустила Еврокомиссия. Докумпент носит рекомендательный характер.

Граждане ЕС должны знать, что делать и как помочь другим в случае ЧС. Важно уметь продержаться 72 часа до развертывания государственной помощи, объяснила комиссар по гуманитарной политике и кризисному урегулированию Хаджа Лабиб.

ЕС рекомендует подготовить запасы предметов первой необходимости и "тревожные чемоданчики".