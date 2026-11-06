В Кузбассе вынесли приговор обвиняемым в гибели подростков в сауне

Суд вынес приговор по делу о пожаре в сауне в городе Прокопьевск (Кемеровская область), где погибли пятеро подростков.

Владельца, фактического руководителя и администратора осудили на сроки от 9 до 9,5 года колонии общего режима, сообщили в региональном главке СКР. Дело расследовалось по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 39 миллионов рублей.

По факту произошедшего ранее было возбуждено второе уголовное дело о халатности должностных лиц контролирующих органов. Обвинение предъявлено бывшему пожарному инспектору. Следствие установило, что в 2022-2023 годах он удалил сведения о сауне из электронной системы. Из-за этого сауна оказалась "невидимой" для проверок, что позволило ей работать с грубыми нарушениями.

Трагедия в Прокопьевске произошла в конце января 2026 года. Администратор сауны, зная о пожарных нарушениях, разрешила шестерым несовершеннолетним без сопровождения взрослых посетить заведение. Молодые люди планировали отметить день рождения. Женщина добавила дров в топку и ушла, не проверив температуру.

Из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования вспыхнул пожар. Эвакуационные двери были заколочены, огнетушителей не было. В дыму дети повернули не туда. Пятеро подростков в возрасте 15-17 лет погибли от отравления угарным газом, 16-летней девушке удалось спастись.