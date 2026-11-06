Названа причина гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги в КБР

Изменение климата стало причиной гибели 17 альпинистов в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии.

Линия снежного покрова повысилась, оголив некоторые участки, после его рроизошел обвал ледника, заявил в парламенте КБР первый заместитель начальника ГУ МЧС по КБР Эльдар Хашхожев.

"Соответственно, за счет того, что эти участки оголяются, нижняя подпорка, которая держала вот эти ледники много лет, она становится более слабой и не удерживает эти большие глыбы снега, которые лежат наверху", - передает его слова ТАСС.

Трагедия в Безенги произошла 6 сентября. Под удар стихии попала группа из 33 альпинистов: 17 человек погибли, шестеро пострадали, 10 остались невредимы. Гибель альпинистов стала самой массовой в России за четверть века.