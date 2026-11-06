Трамп объявил о подготовке соглашения по безопасности Европы

Соглашение по Украине будет. Но оно затронет не только Украину, а может коснуться всей Европы, заявил президент США Дональд Трамп. Детали своей встречи со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым американский лидер раскрыть отказался.

В общих чертах будущее соглашение Трамп описал в свойственной ему манере. По его словам, договор будет масштабным, он может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге, заверил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп пообещал пересмотреть "плохой" закон, который фактически запрещает разгрузку российского дизеля в США. Кроме того, американский лидер заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован достаточно скоро, пишут "Известия".