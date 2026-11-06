"Как ты будешь с этим жить? Ведь я не забуду этого!": Азиза передала разговор с потрясенным Соседовым

На шоу Андрея Малахова певица Азиза вспомнила, как шокирован был Сергей Соседов, когда Лера Кудрявцева дала больше баллов Ксении Георгиади.

Это было в прошлом году в программе "Суперстар". Тогда Азиза уверенно лидировала. Однако оценки Леры Кудрявцевой решили ее судьбу. Победительницей сезона стала Ксения Георгиади. Особенно эмоционально отреагировал Сергей Соседов. Он долго возмущался. По его мнению, Лера Кудрявцева поступила с Азизой несправедливо.

По прошествии времени Азиза довольно спокойно вспоминает этот эпизод. Она передала разговор, который у нее тогда случился с Сергеем Соседовым.

"Все, что произошло в финале, было неожиданно. Но я не подозревала, что это будет таким ударом по профессионализму Соседова. Он не мог смириться с неожиданным поворотом этого финала. Когда был банкет, мы разговорились. Сережа сказал тогда: „Аза, а как ты будешь с этим жить? Ведь я не забуду этого!“ Он сокрушался, говорил, что нельзя непрофессионалов сажать в такие шоу", - рассказала Азиза.

Однако после этого Соседов и Кудрявцева продолжили дальше сниматься. Впоследствии телеведущая говорила, что они в программе часто спорили и не сходились в точках зрения, но вне камер у них сохранялись теплые и доверительные отношения.

Смерть Соседова стала шоком для Кудрявцевой. Напомним, музыкальный критик скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

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