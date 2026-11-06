Звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова разъехалась с мужем и подала в суд

Семейная жизнь Нелли Уваровой оказалась под угрозой. Актриса потребовала от мужа алименты.

О том, что у нее проблемы в личной жизни, актриса Нелли Уварова говорила еще несколько лет назад. А теперь в близком кругу говорят, что брак Гришина и Уваровой себя исчерпал, и артисты разъехались. Более того, актеры даже в РАМТе, где по-прежнему служат, стараются лишний раз не пересекаться и больше не играют в одних спектаклях, передает Starhit.

Однако Гришин и Уварова пока официально не развелись. Тем не менее, стало известно, что звезда сериала "Не родись красивой" подала заявление о выдаче судебного приказа. В нем ей необходимо было доказать тот факт, что Гришин не участвует в обеспечении полноценной жизни общих детей, 15-летней Ии и десятилетнего Игнатия.

Мировой судья удовлетворил требования Нелли, пару недель назад судебный приказ вступил в силу. Теперь, при отсутствии денежной поддержки, 46-летняя актриса сможет обратиться к судебным приставам и взыскать средства по закону.

Напомним, Нелли Уварова прославилась после выхода сериала "Не родись красивой". Многосерийный фильм о дурнушке стал явлением на нашем телевидении. На волне успеха Нелли снялась в нескольких сериалах и фильмах, а потом ее практически перестали приглашать.

Уварова продолжает сниматься в кино, правда, ленты с ней выходят раз в пару лет. А вот в театре она по-прежнему играет много. Кроме того, основала благотворительную организацию "Наивно? Очень", которая помогает людям с ограниченными возможностями — дает им возможность творить и продает их изделия.

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