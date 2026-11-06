Сара Фергюсон огласила последние слова Елизаветы II: сердце сжимается от их пронзительности

Сару Фергюсон называют любимой невесткой Елизаветы II. Жену принца Эндрю королева всегда выделяла, делала ей поблажки, и именно Саре Елизавета II завещала самое дорогое — своих корги.

Фергюсон отвечала свекрови взаимностью. Даже после развода их отношения не испортились. Сара видела Елизавету II незадолго до смерти. У них состоялся прощальный разговоры. Слова королевы бывшая герцогиня Йоркская запомнила на всю жизнь.

По словам Фергюсон, последнее напутствие покойной королевы было настолько трогательным, что воспоминания о нем до сих пор вызывают у неё слёзы. Пересказывая свой последний разговор с Елизаветой II, экс-герцогиня призналась: "Королева никогда не отворачивалась от меня. Самый ценный совет, который она мне дала, прозвучал в её последних словах, обращённых ко мне: "Сара, помни, что ты достаточно хороша такой, какая ты есть". Когда я вспоминаю это, мне хочется плакать".

Сара поделилась этим воспоминанием, рассказывая о своих сложных отношениях с едой, переживаниях по поводу собственной внешности и проблемах с психологическим состоянием после рождения её первой дочери, принцессы Беатрис, в 1988 году.

Напомним, что Сара впервые познакомилась с Елизаветой II после того, как начала встречаться с принцем Эндрю. Свекровь и невестка быстро сблизились благодаря общей любви к лошадям и верховой езде. Их тёплые отношения сохранились даже после развода Сары и Эндрю.

Фергюсон также с большой нежностью отзывалась о своей бывшей свекрови в подкасте Tea with Twiggy, называя королеву своим главным наставником. "Мой самый главный наставник и человек, который верит в меня, — это королева. И её вера в меня никогда не ослабевала. Я искренне восхищаюсь тем, насколько Её Величество современна, насколько она умеет приспосабливаться к обстоятельствам, насколько она понимающая, умеющая прощать и щедрая. Иногда я думаю, что, если говорить совершенно откровенно, моя свекровь была для меня большей матерью, чем моя собственная мама", — говорила экс-герцогиня.