В зоне СВО за прошедшие сутки бойцы "Южной" группировки вскрыли и уничтожили свыше 50 украинских пунктов управления БПЛА. Российские штурмовые отряды теснят формирования радикалов и на Днепропетровском участке фронта. Там националисты теряют один оборонительный рубеж за другим.

Подразделения группировки "Центр" развивают наступление на Днепропетровском направлении. Наши бойцы говорят: в последнее время противник практически прекратил попытки контратаковать - не хватает личного состава. Вражеские позиции буквально выжигают расчеты тяжелых огнеметных систем.

На некоторых участках противник беспорядочно отступает. Под наших шквальным огнем ищет любые укрытия, порой самые неожиданные.

Опорные пункты боевиков наши штурмовики называют "муравейниками" - это разветвленная система блиндажей и подземных ходов. Брать их очень непросто. После освобождения Доброполья подразделения группировки "Центр" движутся на север и вплотную приблизились к городу Белозерское, продолжая окружение Дружковки.

В Сумской и Харьковской областях подразделения группировок "Север" и "Запад" одновременно наступают на нескольких направлениях - расширяют полосу безопасности в приграничных районах. Удары наносят расчеты беспилотных систем и экипажи вертолетов Ми-28. Используют барражирующие боеприпасы "Дань - Т".

А в Запорожской области полевые склады и пункты управления БПЛА противника поразили расчеты самоходных артустановок "Гвоздика". Уничтожено большое количество ударных дронов и радиоэлектронное оборудование врага.