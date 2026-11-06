Росфинмониторинг предотвратил нецелевые расходы на 390 млрд рублей

За неполный текущий год Росфинмониторинг предотвратил вывод 390 миллиардов рублей бюджетных средств, направленных на нецелевые расходы. Об этом Владимиру Путину доложил глава ведомства на встрече в Кремле.

По словам Юрия Чиханчина, такой результат стал возможен благодаря совместной работе с Казначейством и правоохранительными органами. Для выявления противоправных действий аналитики службы применяют технологии искусственного интеллекта.

Благодаря запущенному Росфинмониторингом каналу связи с финансовой разведкой налажено эффективное взаимодействие с 24 государствами. Это позволяет не только возвращать незаконно выведенные из страны средства, но и бороться с мошенническими колл-центрами, в частности, украинскими.

Параллельно с этим Росфиномониторинг ведет активную просветительскую работу.