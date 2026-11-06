Собянин: Появится новый маршрут от Южного Бутово до Калужского шоссе

В Москве завершили монтаж пролётного строения путепровода через основной ход трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях.

У жителей появится новый маршрут из Южного Бутова через Бачуринскую улицу до Калужского шоссе. Всего в рамках проекта возведут и реконструируют больше 6 километров дорог.

Закончить все работы планируют уже в следующем году. В результате транспортная ситуация улучшится сразу в двух районах - Коммунарке и Южном Бутове. Новые дороги свяжут жилые кварталы и общественно-деловую застройку, сделают поездки быстрее и комфортнее, а также это позволит обновить маршрутную сеть наземного городского транспорта.