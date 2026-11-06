Снежный шторм обрушился на Свердловскую и Самарскую области

Повалены деревья, повреждены автомобили, оборваны линии электропередачи. Последствия снежного шторма устраняют в Свердловской и Самарской областях. Сильный ветер снёс металлические конструкции. Дороги замело, на расчистку вышли коммунальщики. Вся последняя информация у Алёны Чумарной.

Жители Самары разделились пополам. Одни радуются преждевременному новогоднему настроению, другие боятся за свою голову и автомобили. Город накрыли шквалистый ветер и обильный снегопад. Дороги замело за один день, и на них уже вовсю работает снегоуборочная техника. Деревья не выдерживают веса белых шапок и падают на припаркованные машины.

Ещё опаснее ситуация с высоковольтными проводами. В нескольких районах из-за повреждения электролиний произошло короткое замыкание и возгорание деревьев. Гололедица, мокрый снег и ветер до 26 метров в секунду - и в соседней Башкирии. Там перекрыты несколько дорог, в том числе участки на трёх федеральных трассах. Ограничения действуют для грузового, пассажирского транспорта и такси.

Непогода добралась до Челябинской области. В деревне Дербишево ураганным ветром сорвало крышу с одного из зданий. А на трассе М5 из-за снега закрыли движение для автобусов, маршруток и грузовиков. Ограничения действуют на участке от Миасса до Кропачево.

Жителям Екатеринбурга достались дождь, ветер, снегопад и гроза в одном флаконе. Утром метеостанция зафиксировала редкое для ноября сочетание — снежную бурю с раскатами грома и молниями.

В регионе штормовое предупреждение. Водителей просят остаться дома из-за плохой видимости и сложной ситуации на дорогах. Однако по прогнозу снежный циклон уйдет на север Уральского федерального округа уже завтра. После этого погода станет спокойнее.