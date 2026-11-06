В Национальном центре "Россия" проходит просветительский марафон общества "Знание"

В Национальном центре "Россия" сегодня проходит просветительский марафон общества "Знание". Мероприятие объединило школьников и студентов со всей страны.

Они смогут обсудить научные достижения и уникальные традиции регионов России, восстановление Донбасса и служение Отечеству с ведущими государственными и общественными деятелями. А также послушать лекции об истории и подвигах народов нашей страны.

Одной из центральных тем марафона станет дискуссия, посвящённая вкладу республик Советского Союза в победу в Великой Отечественной войне.

"По традиции - это возможность встретиться с выдающимися людьми, поговорить о важных темах. Сегодня это разговор об единстве. Вы знаете, единство - для нашей страны и народа - это не просто слово. Это, по сути, залог существования нашей страны. То, благодаря чему Россия сохраняется, развивается, сохраняет лидерство. Мы прошли огромное количество испытаний", - отметил Максим Древаль, генеральный директор Российского общества "Знание".