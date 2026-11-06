В Общественной палате обсудили развитие донорского движения

Более 600 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Всероссийской акции "Код донора. Единство народов России". Итоги масштабного проекта, объединившего неравнодушных людей со всей страны, подводят сегодня в Москве.

В Общественной палате собрались представители донорского движения, врачи, ученые из более чем полусотни регионов. Участники встречи обсудили сохранение традиций донорства и объявили о новых мероприятиях, которые призваны вовлечь граждан в такую важную инициативу.

Речь о челлендже "Донорское движение шагает по стране", а также о Всероссийском марафоне "Донорский старт".