СВР: Киев передает террористам технологии использования беспилотников

Киев передает международным террористическим организациям технологии использования беспилотников. Террористы проявляют к этому повышенный интерес, заявил заместитель директора Службы внешней разведки России Михаил Максимович.

По данным СВР, эмиссары главного управления разведки Украины организуют в африканских странах курсы подготовки операторов БПЛА. Такие курсы действуют, в частности, в Мали.

Максимович выступил на проходящем в Самарканде форуме "Диалог ШОС плюс по вопросам безопасности". Замдиректора СВР заявил, что вербовочная и подрывная активность зарубежных спецслужб смещается в киберпространство, передает ТАСС.