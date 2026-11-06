Раскрыты подробности атаки БПЛА на Кубань

Возгорание произошло на территории одного из предприятий Северского района Кубани после атаки БПЛА. На месте работают оперативные службы.

Фрагменты беспилотника также повредили остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома. Пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.

Власти Краснодара рекомендовали родителям не приводить детей в сады и школы 6 ноября до отмены угрозы.

"Если в школу или детский сад приведут ребенка, его примут и отведут в укрытие в соответствии с алгоритмом", - добавила замглавы города Анна Леонова.

Минувшей ночью силы ПВО сбили 142 беспилотника, в том числе над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского моря.