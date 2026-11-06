Дочь Джоли и Питта попала в больницу с тяжелой болезнью

Младшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен угодила в клинику. О случившемся она рассказала сама.

У актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. Из них трое приемных: Мэддокс, Захара и Пакс и трое родных: Шайло, Вивьен и Нокс. Именно с Вивьен случилась беда. Из-за расстройства пищевого поведения она попала в больницу.

"Я была злой, больной и очень одинокой", - сообщила девушка после выписки.

Она откровенно рассказала о своей тяжелой болезни на выставке картин, которая на днях состоялась в Лос-Анджелесе. Оказалось, еще в начале года Вивьен столкнулась с психическими проблемами и РПП. В результате ее состояние оказалось настолько опасным, что пришлось лечь в больницу.

То время Вивьен назвала "худшим, но и самым лучшим" в своей жизни, передает Entertainment Tonight. "Мне протянули руку вопреки тому, что я возвела стены и находилась в самой слабой точке", - отметила Вивьен.

После выписки она написала несколько картин, в которых отразила те чувства, которые переживала в сложный период. Затем девушка организовала выставку.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод еще в 2016 году. Однако лишь в 2024 году им удалось развестись.

Расставание одной из самых красивых пар в мировом шоу-бизнесе сопровождалось скандалом и грязными деталями. Оказалось, что якобы Брэд Питт напился и в самолете учинил дебош, после которого Анджелина Джоли и написала на него заявление. Впоследствии дети отказались от фамилии артиста и прекратили с ним всякое общение.

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