Агента СБУ отправили в колонию за подготовку теракта

Второй западный окружной военный суд приговорил агента Киева к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта против сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области.

Первые три года 63-летний Олег Зибарев будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что в феврале 2025 года россиянина завербовали сотрудники СБУ через мессенджер Telegram. В Киеве он прошел специальное обучение, а после приступил к выполнению задания – ему поручили взорвать автомобиль одного из сотрудников ВГА Харьковской области.

"Через тайник он получил элементы двух самодельных взрывных устройств, которые хранил в подсобном помещении",- рассказали в российской спецслужбе.

Довести преступный умысел до конца Зибареву не дали сотрудники ФСБ. Преступника задержали и возбудили уголовное дело о госизмене, приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ленинградской области за подготовку диверсии на объекте железнодорожного транспорта.