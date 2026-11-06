Глава Пентагона пригрозил Конгрессу ответом на попытки его импичмента

Демократы в США нападают на главу Пентагона и других республиканцев потому, что партия добивается результатов. Об этом заявил в видеообращении министр обороны США Пит Хегсет, пообещав противостоять попыткам Конгресса добиться его импичмента.

По словам Хегсета, противники просто одержимы идеей импичмента. Он назвал войну с Ираном "смелым и историческим" шагом - несмотря на то, что на прошедших на этой неделе промежуточных выборах избиратели прокатили республиканцев именно за этот конфликт.

Ранее сообщалось, что палата представителей США планирует инициировать импичмент Хегсета. Инициативу намерены поддержать даже его однопартийцы. В Республиканской партии ожидают, что импичмент состоится – они считают, что "ярый сторонник войны" Хегсет переоценил способность Вашингтона быстро и легко выиграть конфликт с Тегераном.