Бородина вступилась за оскандалившегося мужа: "Им никогда не понять, почему я выбрала тебя"

Николай Сердюков снова оказался в центре скандала. На этот раз блогера раскритиковали из-за участия в реалити-шоу "Три острова". Николай в одном из эпизодов вел себя агрессивно и повышал голос. Ксении Бородиной снова пришлось защищать честь любимого мужа.

Телеведущая на своей странице в соцсети опубликовала видео, в котором показала романтичные моменты их с Николаем отношений. Бородина призналась, за что после двух разводов выбрала именно Сердюкова.

"Что я в нем нашла? Чувство безопасности. Душевную близость. Внимание. Верность. Бесконечную заботу. Дружбу. Любовь. Партнерство. Поддержку", — перечислила Ксения.

Бородина едко ответила тем, кто критикует Сердюкова. Телезвезда четко дала понять, что ей наплевать на общественное мнение.

"Им никогда не понять, почему я выбрала тебя. А нам не нужно никому ничего доказывать, наша правда важнее громких мнений. Будем хранить то, что есть между нами, и радоваться каждому дню вместе", — заявила Бородина.

Напомним, что недавно экс-ведущая "Дома-2" подала судебный иск к Веронике Степановой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ксения столь радикальным способом пытается запретить называть Колю опоссумом. Интересы психолога и блогера представляет Катя Гордон. Юрист едко высмеяла иск Бородиной, отметив, что своими действиями Ксения только сильнее унижает мужа.