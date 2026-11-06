В России появятся передвижные аптеки

Правительство утвердило регионы, в которых появятся передвижные аптеки.

Эксперимент проведут для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий в Курской и Нижегородской областях, передает РИА Новости. Он продлится до 1 сентября 2029 года. За это время, как ожидается, будет отработан механизм передвижной торговли для дальнейшего использования на постоянной основе.

Передвижные аптеки будут оснащены всем необходимым оборудованием, системой электронных платеже. Привозить будут наиболее востребованные лекарства. В список не войдут препараты, содержащие сильнодействующие вещества, радиофармацевтические, иммунобиологические, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.