Певец Александр Малинин вернулся в Россию

Александр Малинин давно живет за границей. Но сейчас известный артист вернулся в Россию.

Прославленный исполнитель счастлив в третьем браке. Популярный певец женился на враче-гинекологе, кандидате медицинских наук Эмме в 1990 году. В этом браке родилось двое детей: двойняшки Фрол и Устинья.

Много лет назад Александр Малинин вместе с семьей перебрался жить за границу. Однако время от времени артист возвращается в Россию. Так, певец выступил на юбилейном концерте в Кремлевском дворце.

Главный театрально-концертный зал страны отметил 65-летие. Мраморные холлы, позолота, багровая дорожка и огромный экран с видом на Спасскую башню - вот отличия Государственного Кремлевского дворца от всех остальных.

На главной сцене сцены, кроме Александра Малинина, отметились Денис Майданов, Татьяна Буланова, Зара, Екатерина Гусева, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Татьяна Куртукова и многие другие. Сам Александр Малинин предстал перед зрителями в белоснежной классической рубашке и черных брюках.

Напомним, что до встречи с Эммой певец был женат дважды. Первая супруга подарила ему сына Никиту, вторая - дочь Киру. Александр Малинин усыновил ребенка своей третьей супруги от предыдущих отношений.

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