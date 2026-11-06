Назван срок истечения контракта на доступ Киева к сети Starshield

Контракт Украины на доступ к спутниковой сети Starshield (военному аналогу Starlink) истечет в середине 22027 года. Поэтому Киев пытается как можно скорее начать переговоры с американским предпринимателем Илоном Маском о продлении соглашения, рассказал временный поверенный в делах Украины в США Денис Сиеник.

По словам Сиеника, в Киеве хотят получить ясность: могут ли они двигаться дальше и какими будут условия. Как пишет издание "Страна.ua", вопросы о продлении контракта спровоцированы октябрьскими нарушениями в работе Starshield. Украинский дипломат утверждает, что Киев так и не получил разъяснений причин неполадок от США или компании SpaceX.

Однако Илон Маск пояснил причины ограничений в послании украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, предварив инструктаж фразой "Объясняю для дураков". Маск подчеркнул: глава киевского режима сам подтвердил, что гражданскую систему Starlink использовали для наступательных операций.