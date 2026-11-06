Как пересаживать комнатные цветы зимой: инструкция и важные моменты

С ноября до начала февраля для многих комнатных цветов наступает период покоя. В это время их лучше не тревожить, а создать естественные условия. Ведь растениям необходимо набраться сил для весеннего роста. Но есть ситуации, когда это правило нужно нарушить и пересадить цветок.

Во-первых, заменить землю необходимо, если вы купили цветок или получили его в подарок. Скорее всего, он посажен в легкую торфяную смесь, которая плохо подходит для длительного роста. Поэтому подберите растению новую емкость и грунт, а также внимательно осмотрите корни на предмет гнили. После пересадки подержите цветок в карантине пару недель, прежде чем ставить в общую комнату.

Второй частый случай, когда пересадка необходима — цветок поразили вредители, грибковая инфекция или другие болезни. Если это случилось, растение нужно немедленно спасать. Полностью замените землю, промойте корни и подыщите для него другой горшок, похожего объема. Кроме этого, не забудьте обработать листья лечебными препаратами.

Также зимой комнатные цветы могут пострадать от избытка влаги. При этом начнется гниение корней и тогда без пересадки не обойтись. Если вы заметили у любимого фикуса или спатифиллума первые признаки поражения — не медлите. Осмотрите корни, удалите поврежденные и сомнительные участки и посадите в горшок с новым наполнителем.

Старый цветок, с разросшимися корнями вполне может подождать до весны. Но если, после пересадки вы поставите его в лучшие условия, замените горшок зимой. Главное, после процедуры обеспечить растению нужное количество света, влажности воздуха и подходящий температурный режим.

Общие рекомендации по зимней пересадке: