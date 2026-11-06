Южная Корея прекратила военное сотрудничество с Киевом

Оборонный ИИ-стартап Newtype Industries из Южной Кореи прекратил сотрудничество с Вооруженными силами Украины. Это произошло на фоне дипломатического конфликта между Киевом и Сеулом, пишет The Diplomat.

Украинский представитель, курирующий сотрудничество, сообщил главе южнокорейской компании Сенгвон Чо о поступившем сверху приказе прекратить все работы. Дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной называют главной причиной прекращения сотрудничества.

Официального подтверждения связи между приказом о приостановке работы и дипломатическим спором нет, отмечает издание. Скандал между Южной Кореей и Украиной разгорелся осенью этого года. 8 октября МИД Республики Корея объявил об отзыве своего посла Пак Ки Чхана из Киева. Причиной стало то, что украинский лидер Владимир Зеленский публично рассказал о тайной передаче Сеулу солдат, захваченных в Курской области.