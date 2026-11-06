Похудевшая Татьяна Буланова сияла рядом с другим мужчиной

Татьяна Буланова появилась на публике по случаю юбилея Государственного Кремлевского дворца. По мнению фанатов в Сети, популярная певица сильно изменилась.

На днях в Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт, посвященный его юбилею. Главной сцене страны исполнилось 65 лет. По такому случаю на торжественном мероприятии отметилось множество знаменитых артистов: Юрий Антонов, Лев Лещенко, Зара, Екатерина Гусева, SHAMAN, Марк Тишман, Илья Резник, Владимир Винокур, Александр Малинин, Татьяна Куртукова и многие другие.

На осталась в стороне и певица Татьяна Буланова. Она появилась на сцене в эффектном цветастом платье длиной до пят и с модной прической. Артистка выступила вместе с Денисом Майдановым. Певица буквально сияла рядом с коллегой.

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В Сети многочисленные поклонники отметили цветущий вид Татьяны Булановой. По мнению фанатов, артистка похудела и выглядит счастливой. Комментаторы высказали уверенность, что певица счастлива в третьем браке.

Напомним, ее первым супругом стал продюсер Николай Тагрин. В 1993 году артистка родила от него сына Александра. От второго мужа, футболиста Владислава Радимова, у певицы есть сын Никита. Сейчас Татьяна Буланова замужем в третий раз. Ее мужем стал бизнесмен Валерий Руднев, который значительно младше нее.

Татьяна Буланова рассказывала, что с мужем видится не так часто, потому что они проводят время в основном в разных городах: у Валерия бизнес в Москве, а Татьяна вообще гастролирует. Но при любой возможности супруги стараются увидеться.

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